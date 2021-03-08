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Коронавирус: на Закарпатье сложилась критическая ситуация

Понедельник, 8 марта 2021, 13:48

Главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк в понедельник заявил, что ситуация с коронавирусом в Закарпатье худшая за все время пандемии – ежедневно умирает по 12 человек.

Источник: Закарпатская ОГА в Facebook

Детали: По словам Поляка, на прошлой неделе количество больных в регионе выросло на 24%, и каждый день обнаруживают более 500 новых случаев Covid-19. Кроме того, на 5% увеличилась заболеваемость среди детей.

В больницы поступает много пациентов в возрасте от 35 до 45 лет, и смертность фиксируется уже в этой возрастной группе. При этом все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.

Прямая речь: "Такая ситуация должна побудить закарпатцев серьезно задуматься и быть осознанными в соблюдении всех карантинных ограничений".

Напомним: С 8 марта в Закарпатской области действуют ограничения "красной зоны" адаптивного карантина. В связи с этим Укрзализныця ограничила высадку-посадку пассажиров в Закарпатье и продажу билетов в регион.

Украинская правда


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