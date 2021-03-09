Россия отправит на Евровидение "русскую женщину"
Вторник, 9 марта 2021, 10:30
В 2021 году Россию на песенном конкурсе Евровидение представит исполнительница Манижа с композицией "Русская женщина".
Источник: Instagram-страница песенного конкурса
Детали: В этом году песню для Евровидения в России выбирали с помощью телефонного голосования.
Группа Little Big, которая должна была ехать на Евровидение в прошлом году, отказался от участия.
Украину в 2021 году на Евровидении представит группа GO_A, которая выиграла национальный отбор в 2020 году.
Песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме в офлайн режиме, но пока не известно сколько зрителей будут на шоу и репетициях.
Переглянути цей допис в Instagram
Предыстория:
- Традиционно песенный конкурс "Евровидение" проходит ежегодно в мае. Конкурсу более 60 лет, в нем участвуют более 40 стран. Шоу смотрят миллионы зрителей по всему миру.
- В 2020 году организаторы вынуждены были отменить проведение конкурса из-за пандемии коронавируса.
- Украина дважды побеждала в песенном конкурсе.
- В 2021 году Украину на "Евровидении" будет представлять группа GO_A с композицией "Шум".
Украинская правда