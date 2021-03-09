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Россия отправит на Евровидение "русскую женщину"

Вторник, 9 марта 2021, 11:30

В 2021 году Россию на песенном конкурсе Евровидение представит исполнительница Манижа с композицией "Русская женщина".

Источник: Instagram-страница песенного конкурса

Детали: В этом году песню для Евровидения в России выбирали с помощью телефонного голосования.

Группа Little Big, которая должна была ехать на Евровидение в прошлом году, отказался от участия.

Украину в 2021 году на Евровидении представит группа GO_A, которая выиграла национальный отбор в 2020 году.

Песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме в офлайн режиме, но пока не известно сколько зрителей будут на шоу и репетициях.

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Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

Предыстория:

  • Традиционно песенный конкурс "Евровидение" проходит ежегодно в мае. Конкурсу более 60 лет, в нем участвуют более 40 стран. Шоу смотрят миллионы зрителей по всему миру.
  • В 2020 году организаторы вынуждены были отменить проведение конкурса из-за пандемии коронавируса.
  • Украина дважды побеждала в песенном конкурсе.
  • В 2021 году Украину на "Евровидении" будет представлять группа GO_A с композицией "Шум".

Украинская правда
Темы: ЕвровидениеРосcияУкраина


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