Россия отправит на Евровидение "русскую женщину"

В 2021 году Россию на песенном конкурсе Евровидение представит исполнительница Манижа с композицией "Русская женщина".

Источник: Instagram-страница песенного конкурса

Детали: В этом году песню для Евровидения в России выбирали с помощью телефонного голосования.

Группа Little Big, которая должна была ехать на Евровидение в прошлом году, отказался от участия.

Украину в 2021 году на Евровидении представит группа GO_A, которая выиграла национальный отбор в 2020 году.

Песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме в офлайн режиме, но пока не известно сколько зрителей будут на шоу и репетициях.

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