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В судебной системе есть своя "пятая колонна" – глава Верховного суда

Вторник, 9 марта 2021, 11:43
В судебной системе есть своя пятая колонна – глава Верховного суда

Глава Верховного суда Валентина Данишевская признала, что в судебной системе есть своя "пятая колонна" и призывает делегатов съезда судей избрать новых достойных представителей судебного корпуса в органы судебного управления.

Источник: Данишевская, выступая на открытии съезда судей, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Надеюсь, что все вы настроены на то, чтобы избрать наиболее достойных, и я призываю вас к этому. Мы должны показать, что, хотя мы и идем своим путем, проводим этот съезд, но мы предложим в эти (судебные – ред.) органы людей, у которых безупречная репутация…

И в судебной системе есть своя "пятая колонна", но я уверена, что те люди, которые забыли о присяге или те, кто считает нашу присягу только фарсом, рано или поздно уйдут от нас – или силами наших органов, или силами общественности, но судебная система со временем будет достойно выглядеть среди других государственных органов и получит надлежащее уважение".

Детали: По ее словам, доверие к судьям в Украине восстанавливается не так быстро, как этого бы хотелось.

Также Данишевская добавила, что формирование органов судебного управления и самоуправления является конституционной обязанностью судей.

Глава ВС считает, что судебной системе еще следует работать над тем, чтобы получить реальную независимость "от какого-либо давления – со стороны власти, общественности".

Также она признала, что существует "внутреннее давление" и есть силы, которые пытаются посеять раздор между судьями разных регионов и разных инстанций.

XVIII очередной съезд судей Украины проходит в Киеве 9-11 марта, на повестке дня съезда – избрание судья Конституционного суда Украины, членов Высшего совета правосудия, Совета судей Украины.

Что было раньше: Совет судей перенес место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве. Такое решение было принято на основании письма главы МВД Арсена Авакова, в котором он рекомендовал изменить место проведения съезда "из соображений вопросов безопасности делегатов и участников форума".

В центре Киева проходит акция протеста против съезда судей, который должен начаться в 10:00 в Президент Отеле.

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Темы: судУкраина
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