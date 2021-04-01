УПЦ МП принесет в Офис Зеленского обращения об отмене переименования церкви

Украинская православная церковь Московского патриархата 1 апреля передаст Офису президента обращение с требованием отменить закон о принудительной смене названия УПЦ.

Источник: сайт УПЦ МП, Офис президента в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Верующие УПЦ придут в Офис президента, чтобы лично передать коробки с обращениями, поскольку на письма, переданные по почте власть не отреагировала".

Детали: Сообщается, что обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину и другим институтам власти подписали 1 миллион 60 тысяч и 238 граждан Украины.

Представители УПЦ МП также собрали пресс-конференцию, на которой заявили о "рейдерских нападениях от представителей ПЦУ" и о "грубых нарушениях прав верующих УПЦ МП" и призвали представителей власти обеспечить права верующих всех конфессий.

В Офисе президента сообщили "Украинской правде", что этот вопрос не в компетенции президента, и что обращение УПЦ МП передадут в Кабмин.

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