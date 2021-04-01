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УПЦ МП принесет в Офис Зеленского обращения об отмене переименования церкви

Четверг, 1 апреля 2021, 15:26
УПЦ МП принесет в Офис Зеленского обращения об отмене переименования церкви
Митрополит Климент. Фото УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата 1 апреля передаст Офису президента обращение с требованием отменить закон о принудительной смене названия УПЦ.

Источник: сайт УПЦ МП, Офис президента в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Верующие УПЦ придут в Офис президента, чтобы лично передать коробки с обращениями, поскольку на письма, переданные по почте власть не отреагировала".

Детали: Сообщается, что обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину и другим институтам власти подписали 1 миллион 60 тысяч и 238 граждан Украины.

Представители УПЦ МП также собрали пресс-конференцию, на которой заявили о "рейдерских нападениях от представителей ПЦУ" и о "грубых нарушениях прав верующих УПЦ МП" и призвали представителей власти обеспечить права верующих всех конфессий.

В Офисе президента сообщили "Украинской правде", что этот вопрос не в компетенции президента, и что обращение УПЦ МП передадут в Кабмин.

Предыстория:

  • 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • В УПЦ МП заявили, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
  • 22 декабря 2018 года соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
  • Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.
  • 26 января 2019 года Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций, которые должны изменить название.
  • 22 марта 2019 года Окружной админсуд Киева сообщил, что УПЦ МП подала иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.

Украинская правда

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Темы: церковьРосcия
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