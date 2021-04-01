Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

УПЦ МП принесет в Офис Зеленского обращения об отмене переименования церкви

Четверг, 1 апреля 2021, 15:26
Митрополит Климент. Фото УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата 1 апреля передаст Офису президента обращение с требованием отменить закон о принудительной смене названия УПЦ.

Источник: сайт УПЦ МП, Офис президента в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Верующие УПЦ придут в Офис президента, чтобы лично передать коробки с обращениями, поскольку на письма, переданные по почте власть не отреагировала".

Детали: Сообщается, что обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину и другим институтам власти подписали 1 миллион 60 тысяч и 238 граждан Украины.

Представители УПЦ МП также собрали пресс-конференцию, на которой заявили о "рейдерских нападениях от представителей ПЦУ" и о "грубых нарушениях прав верующих УПЦ МП" и призвали представителей власти обеспечить права верующих всех конфессий.

В Офисе президента сообщили "Украинской правде", что этот вопрос не в компетенции президента, и что обращение УПЦ МП передадут в Кабмин.

Предыстория:

  • 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • В УПЦ МП заявили, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
  • 22 декабря 2018 года соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
  • Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.
  • 26 января 2019 года Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций, которые должны изменить название.
  • 22 марта 2019 года Окружной админсуд Киева сообщил, что УПЦ МП подала иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.

Украинская правда
Темы: церковьРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе – СМИ

Наличие пропусков в столичное метро будет проверять полиция

В Польше новый рекорд заражений коронавирусом и снова более 600 умерших

фото, обновленоОИК № 87 окружили спецназовцы. В СБУ объясняют "угрозой дестабилизации"

Председатель Верховного суда задекларировала похищенные у нее десятки тысяч долларов и евро

COVID-19: только одна область в Украине остается "желтой"

Все новости...
церковь
Мечтаю, чтобы церковь в Украине стала единой. Но не думаю, что это будет на условиях ПЦУ – Александр Клименко
Нидерланды: прихожане церквей, нарушивших карантин, напали на журналистов
УПЦ МП провела в ряде городов массовые мероприятия, несмотря на пандемию
Последние новости
16:32
фотоВ районе ООС провели учения танковых резервов
16:27
Карантин в столице могут продлить и после 16 апреля – КГГА
16:25
После двухнедельного перерыва 2 апреля СНБО снова будет заседать - источники
16:24
1 апреляСоциология: Янукович – лидер роста рейтинга по итогам марта
16:22
Седлецкая выиграла в ЕСПЧ дело в отношении конфликта с ГПУ
16:04
Лавров: Конфронтация между Россией и Западом достигла дна, возникает риск
15:57
Елизавета II пошутила о преследовании российских истребителей британскими
15:48
Госбюджет получил почти миллиард от приватизации за первый квартал
15:48
Ткаченко: Украинца Гоголя принудительно записали в россияне
15:41
Криптовалюта принесла лидеру "Голоса" вдвое больше, чем работа в Раде
Все новости...