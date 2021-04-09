Россияне с боевиками обустраивают новые позиции возле Донецкого аэропорта и Широкино
Вооруженные формирования России и ее наемники начали оборудовать новые оборонительные позиции в сторону линии разграничения в Донбассе.
Источник: сообщение украинской стороны Общего центра контроля и координации в Facebook
Дословно: "8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.
В тот же день, передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино".
Детали: Украинская сторона СЦКК сообщила об этих фактах СММ ОБСЕ.
Также там сообщили о систематических препятствовании работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО, что свидетельствует о попытке "скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ и делает невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков".
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчакв Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещаниеотносительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Россия уверяет, что "никому не угрожает". В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.