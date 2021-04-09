Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россияне с боевиками обустраивают новые позиции возле Донецкого аэропорта и Широкино

Пятница, 9 апреля 2021, 12:45

Вооруженные формирования России и ее наемники начали оборудовать новые оборонительные позиции в сторону линии разграничения в Донбассе.

Источник: сообщение украинской стороны Общего центра контроля и координации в Facebook

Дословно: "8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

В тот же день, передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино".

Детали: Украинская сторона СЦКК сообщила об этих фактах СММ ОБСЕ.

Также там сообщили о систематических препятствовании работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО, что свидетельствует о попытке "скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ и делает невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков".

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчакв Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещаниеотносительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Россия уверяет, что "никому не угрожает". В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия угрожает "масштабной эскалацией" на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун

Кремль отказался от переговоров в нормандском формате - зам Ермака

Соучастника брата Вовка тоже арестовали

инфографикаСвежий президентский рейтинг: у Зеленского почти вдвое выше, чем у Порошенко

Рейтинг партий: в Раду смогли бы пройти только 4 политсилы

Все новости...
Росcия
Россия угрожает "масштабной эскалацией" на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО
Кремль отказался от переговоров в нормандском формате - зам Ермака
Две трети украинцев верят, что Россия может напасть на Украину
Последние новости
12:45
Россияне с боевиками обустраивают новые позиции возле Донецкого аэропорта и Широкино
12:35
Россия угрожает "масштабной эскалацией" на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО
12:30
Кличко призвал правительство объявить общенациональный локдаун
12:29
видеоСтартап Маска показал видео с обезьяной, которую научили играть в видеоигры силой мысли
12:23
Больницы будут использовать технический кислород для пациентов с COVID-19 из-за нехватки ресурсов
12:21
В Киеве снова 48 смертей от COVID и антирекорд больных среди медиков
12:15
Премьера Норвегии оштрафовали почти на 2000 евро за нарушение карантинных правил
11:52
Кремль отказался от переговоров в нормандском формате - зам Ермака
11:43
инфографикаСоциологи смоделировали 2 тур выборов президента: выигрывает Зеленский
11:36
Соучастника брата Вовка тоже арестовали
Все новости...