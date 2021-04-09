Россияне с боевиками обустраивают новые позиции возле Донецкого аэропорта и Широкино

Вооруженные формирования России и ее наемники начали оборудовать новые оборонительные позиции в сторону линии разграничения в Донбассе.

Источник: сообщение украинской стороны Общего центра контроля и координации в Facebook

Дословно: "8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

В тот же день, передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино".

Детали: Украинская сторона СЦКК сообщила об этих фактах СММ ОБСЕ.

Также там сообщили о систематических препятствовании работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО, что свидетельствует о попытке "скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ и делает невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков".

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