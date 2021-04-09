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Россияне с боевиками обустраивают новые позиции возле Донецкого аэропорта и Широкино

Пятница, 9 апреля 2021, 12:45
Россияне с боевиками обустраивают новые позиции возле Донецкого аэропорта и Широкино

Вооруженные формирования России и ее наемники начали оборудовать новые оборонительные позиции в сторону линии разграничения в Донбассе.

Источник: сообщение украинской стороны Общего центра контроля и координации в Facebook

Дословно: "8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

В тот же день, передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино".

Детали: Украинская сторона СЦКК сообщила об этих фактах СММ ОБСЕ.

Также там сообщили о систематических препятствовании работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО, что свидетельствует о попытке "скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ и делает невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков".

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчакв Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещаниеотносительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Россия уверяет, что "никому не угрожает". В четверг заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что если Киев начнет боевые действия на Донбассе, то это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.

Украинская правда

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Темы: РосcияДонбассООС
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