Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле говорят, что ничего не слышали
Президент Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на востоке Украины, в Кремле же утверждают, что в последние дни запросов от Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.
Источник: пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии Reuters и "Интерфакс-Украина", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь Мендель: "Офис президента, конечно, обратился к Владимиру Путину с просьбой поговорить. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога".
Детали: В комментарии украинскому ИФ Мендель уточнила, что Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами. В свою очередь Песков, отвечая на вопрос журналистов в понедельник, запрашивал ли Зеленский телефонный разговор с Путиным, заявил: "За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы".
Отвечая на один из вопросов журналистов, "есть ли что сказать Путину Зеленскому", если телефонный разговор состоится, Песков снова обвинил именно Киев в эскалации на востоке Украины, не признавая ответственности Кремля, а также сказал: "В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать".
Почему это важно: По словам Мендель, Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тысяч военнослужащих в оккупированном Крыму. При этом Россия, которая осуществляет гибридную военную агрессию против Украины уже 8 год, утверждает, что "никому не угрожает", продолжая нагнетать ситуацию, склоняя официальный Киев к прямым переговорам с сепаратистами.
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Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что на обострение конфликта может пойти только Владимир Путин, Украина же не планирует ни обострений, ни провокаций.