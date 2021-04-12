Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле говорят, что ничего не слышали

Президент Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на востоке Украины, в Кремле же утверждают, что в последние дни запросов от Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.

Источник: пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии Reuters и "Интерфакс-Украина", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Мендель: "Офис президента, конечно, обратился к Владимиру Путину с просьбой поговорить. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога".

Детали: В комментарии украинскому ИФ Мендель уточнила, что Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, после гибели четверых украинских военных под Шумами. В свою очередь Песков, отвечая на вопрос журналистов в понедельник, запрашивал ли Зеленский телефонный разговор с Путиным, заявил: "За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы".

Отвечая на один из вопросов журналистов, "есть ли что сказать Путину Зеленскому", если телефонный разговор состоится, Песков снова обвинил именно Киев в эскалации на востоке Украины, не признавая ответственности Кремля, а также сказал: "В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать".

Почему это важно: По словам Мендель, Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тысяч военнослужащих в оккупированном Крыму. При этом Россия, которая осуществляет гибридную военную агрессию против Украины уже 8 год, утверждает, что "никому не угрожает", продолжая нагнетать ситуацию, склоняя официальный Киев к прямым переговорам с сепаратистами.

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