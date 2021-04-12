Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле говорят, что ничего не слышали

Понедельник, 12 апреля 2021, 12:24

Президент Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на востоке Украины, в Кремле же утверждают, что в последние дни запросов от Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.

Источник: пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии Reuters, пресс-секретарь  Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь Мендель: "Офис президента, конечно, обратился к Владимиру Путину с просьбой поговорить. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога".

Детали: Когда именно был направлен запрос, Reuters не уточняет. В свою очередь Песков, отвечая на вопрос журналистов в понедельник, запрашивал ли Зеленский телефонный разговор с Путиным, заявил: "За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы".

Отвечая на один из вопросов журналистов, "есть ли что сказать Путину Зеленскому", если телефонный разговор состоится, Песков снова обвинил именно Киев в эскалации на востоке Украины, не признавая ответственности Кремля, а также сказал: "В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать".

Почему это важно: По словам Мендель, Россия сосредоточила более 40 тысяч военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 тысяч военнослужащих в оккупированном Крыму. При этом Россия, которая осуществляет гибридную военную агрессию против Украины уже 8 год, утверждает, что "никому не угрожает", продолжая нагнетать ситуацию, склоняя официальный Киев к прямым переговорам с сепаратистами.

Читайте также: Эскалация быкования. К чему готовится Кремль

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что на обострение конфликта может пойти только Владимир Путин, Украина же не планирует ни обострений, ни провокаций.

Темы: ЗеленскийПутинвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

РФ отказалась объяснить причину переброса войск на границу с Украиной

США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины

COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье

Главные новости воскресенья и ночи: записи разговоров боевиков, мир о РФ

В Иране произошел мощный взрыв на ядерном объекте — СМИ

Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая

Все новости...
Зеленский
Зеленский и Эрдоган договорились о шагах, что приблизят подписание соглашения о ЗСТ
Украина и Туреция подписали соглашение о строительстве жилья для крымских татар
Эрдоган поддержал Крымскую платформу и напомнил о незаконности оккупации Крыма
Последние новости
12:24
Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле говорят, что ничего не слышали
12:17
Ткаченко отреагировал на демонтаж здания Уткина: это варварство
12:10
В Украине внедрят реабилитацию пациентов после COVID-19
11:43
"Роскосмос" столкнулся с отказами от контрактов из-за санкций США
11:31
В Украине 5 человек получили две дозы вакцины против COVID
11:30
Курс валют на 12 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:24
НАПК направило в суд протоколы по "слуге" Куницкому из-за возможного лоббирования бизнеса
11:19
В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы
11:18
В Киеве за сутки добавилось свыше полтысячи больных COVID
11:10
Шевченко: Суд признал противоправным протокол на 87 округе, дело за ЦИК
Все новости...