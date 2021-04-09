Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский переночевал на Донбассе и побывал на месте гибели военных

Пятница, 9 апреля 2021, 14:13
Зеленский переночевал на Донбассе и побывал на месте гибели военных

Во время рабочей поездки на Донбасс президент Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников, которые защищают независимость страны.

Источник: Офис президента, Зеленский в телеграм

Детали: Отмечается, что 9 апреля глава государства посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.

Указано, что Зеленский пообщался с защитниками и вручил им награды.

"Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", - цитирует президента его офис.

Президент и военнослужащие также почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.

Прямая речь Зеленского: "Наш общий долг - помнить героев. Мой личный долг как Верховного главнокомандующего - поддерживать боевой дух военных, которые на фронте делают все возможное для защиты Украины.

Убежден, что те, кто имеют власть, должны приезжать на Донбасс. Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба - это утверждение независимости и спокойствие миллионов украинцев. В конце концов, кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать границы страны?

Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не составляют".

Что было ранее: 8 апреля Зеленский отправился с рабочей поездкой в зону проведения операции Объединенных сил.

Почему это важно: С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийвойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Зеленский
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: