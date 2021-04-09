Зеленский переночевал на Донбассе и побывал на месте гибели военных

Во время рабочей поездки на Донбасс президент Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников, которые защищают независимость страны.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что 9 апреля глава государства посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.

Указано, что Зеленский пообщался с защитниками и вручил им награды.

"Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", - цитирует президента его офис.

Президент и военнослужащие также почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.

Что было ранее: 8 апреля Зеленский отправился с рабочей поездкой в зону проведения операции Объединенных сил.

Почему это важно: С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.