Зеленский переночевал на Донбассе и побывал на месте гибели военных

Во время рабочей поездки на Донбасс президент Владимир Зеленский провел ночь в местах дислокации защитников, которые защищают независимость страны.

Источник: Офис президента, Зеленский в телеграм

Детали: Отмечается, что 9 апреля глава государства посетил позиции на переднем крае обороны. На этих позициях во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.

Указано, что Зеленский пообщался с защитниками и вручил им награды.

"Ежедневно вы проявляете патриотизм и самоотверженность, защищая Украину. Берегите себя", - цитирует президента его офис.

Президент и военнослужащие также почтили память героев, отдавших свои жизни за Украину.

Прямая речь Зеленского: "Наш общий долг - помнить героев. Мой личный долг как Верховного главнокомандующего - поддерживать боевой дух военных, которые на фронте делают все возможное для защиты Украины.

Убежден, что те, кто имеют власть, должны приезжать на Донбасс. Здесь решается судьба страны. И даже самые сильные нуждаются в поддержке. Бойцы должны знать и слышать, что их служба - это утверждение независимости и спокойствие миллионов украинцев. В конце концов, кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать границы страны?

Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше раненых. Это те точки обострения, которыми снова покрылся Донбасс. Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не составляют".

Что было ранее: 8 апреля Зеленский отправился с рабочей поездкой в зону проведения операции Объединенных сил.

Почему это важно: С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.