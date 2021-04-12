Боевики минируют гражданский сектор оккупированного Зайцевого, чтобы дискредитировать Украину – ОТО "Север"
Командование российских наемников, пытаясь скомпрометировать Вооруженные силы Украины, подвергает смертельной опасности мирных жителей, минуя гражданский сектор Зайцев запрещенными минами ПОМ-2.
Источник: ОТГ "Північ"
Дословно: "12 апреля оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных.
Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно упомянутой Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ".
Детали: О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.
Почему это важно: С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.
Напомним:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
- Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпорлюбому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.