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Обстрелы и дистанционное минирование: российские оккупанты 8 раз нарушили "тишину"

Четверг, 15 апреля 2021, 07:53

За сутки 14 апреля было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 противник совершил обстрел позиций украинских защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков – из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Невельске противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами.

В частности, недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксировано инженерные работы с применением корнеплодов зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.

Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

По состоянию на 7:00 утра 15 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Предыстория

  • С начала суток 14 апреля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, а СММ ОБСЕ зафиксировала 269 единиц различного типа вооружения и военной техники на территории, контролируемой российскими наемниками.
  • За сутки 13 апреля было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате чего один боец ВСУ погиб и трое получили ранения.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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