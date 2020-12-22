В Москве после разговора Навального с "отравителем" задержали сторонников политика
После публикации Алексеем Навальным беседы со своим возможным отравителем в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционного политика.
Источник: Медуза
Детали: В частности, задержали, а затем отпустили без предъявления обвинений сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Вечером 21 декабря она приехал к дому предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в операции по отравлению Навального. Отмечается, что Соболь пыталась поговорить с Кудрявцевым, звонила в его квартиру, но тот, по ее словам, не ответил и вызвал полицию.
В ночь на 22 декабря ее отпустили, не став предъявлять обвинений. Возбуждено ли уголовное дело, неизвестно. На Соболь составили админпротокол по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского (предусматривает до 15 суток ареста).
Также возле дома Кудрявцева задержали сотрудника предвыборного штаба Любови Соболь Константина Распопова. Его отвезли в ОВД "Новокосино" для установления личности.
А у здания полиции, где опрашивали Соболь, уголовный розыск задержал сотрудников ютьюб-канала "Навальный Live" Ольгу Ключникову и Акима Керимова – их заподозрили в том же преступлении, что и Соболь. К ним отказывались пускать адвокатов. Всех троих задержанных оставили в полиции до суда на 48 часов по админстатье о неповиновении законному распоряжению полицейского.
В разных городах России начались пикеты в поддержку Навального и против ФСБ, некоторых их участников также задерживают.
В частности, в Москве вечером 21 декабря пикеты проходили у здания ФСБ на Лубянке. Одну активистку задержали с плакатом "Путин боится Навального", еще одного активиста – с плакатом "Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?" Отмечается, что задержанных привезли в полицию, после чего отпустили с обязательством о явке.
Также пикеты прошли у зданий ФСБ в Омске, Екатеринбурге и Иркутске.
Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации. ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.