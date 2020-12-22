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В Москве после разговора Навального с "отравителем" задержали сторонников политика

Вторник, 22 декабря 2020, 11:19
Фото с Twitter Лев Гяммер

После публикации Алексеем Навальным беседы со своим возможным отравителем в Москве задержали нескольких сторонников оппозиционного политика.

Источник: Медуза

Детали: В частности, задержали, а затем отпустили без предъявления обвинений сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. 

Вечером 21 декабря она приехал к дому предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в операции по отравлению Навального. Отмечается, что Соболь пыталась поговорить с Кудрявцевым, звонила в его квартиру, но тот, по ее словам, не ответил и вызвал полицию.

В ночь на 22 декабря ее отпустили, не став предъявлять обвинений. Возбуждено ли уголовное дело, неизвестно. На Соболь составили админпротокол по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского (предусматривает до 15 суток ареста).

Также возле дома Кудрявцева задержали сотрудника предвыборного штаба Любови Соболь Константина Распопова. Его отвезли в ОВД "Новокосино" для установления личности.

А у здания полиции, где опрашивали Соболь, уголовный розыск задержал сотрудников ютьюб-канала "Навальный Live" Ольгу Ключникову и Акима Керимова – их заподозрили в том же преступлении, что и Соболь. К ним отказывались пускать адвокатов. Всех троих задержанных оставили в полиции до суда на 48 часов по админстатье о неповиновении законному распоряжению полицейского.

В разных городах России начались пикеты в поддержку Навального и против ФСБ, некоторых их участников также задерживают. 

В частности, в Москве вечером 21 декабря пикеты проходили у здания ФСБ на Лубянке. Одну активистку задержали с плакатом "Путин боится Навального", еще одного активиста – с плакатом "Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?" Отмечается, что задержанных привезли в полицию, после чего отпустили с обязательством о явке.

Также пикеты прошли у зданий ФСБ в Омске, Екатеринбурге и Иркутске.

Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации. ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Темы: РосcияНавальный


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