Украина готова принять участие в полноценном саммите "нормандской четверки" и разговаривать непосредственно с президентом России Владимиром Путиным, однако этого избегает РФ.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Право на власть"

Детали: Кулеба ответил на вопрос, готов ли Зеленский к варианту, что российского президента пригласят к онлайн-беседе 16 апреля вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Прямая речь Кулебы: "Предстоит трехсторонний разговор. Президент Макрон и президент Зеленский будут в Париже, госпожа Меркель присоединится к ним онлайн через видеосвязь.

Мы готовы провести полноценный саммит "нормандской четверки" и говорить с Путиным в этом формате непосредственно, но, к сожалению, РФ избегает такого формата".

Напомним: Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Макрон.

Зеленский подтвердил, что они пообщаются с Меркель.

Раньше Зеленский запросил Москву о переговорах с Путиным, чтобы обсудить эскалацию на востоке Украины, в Кремле же утверждают, что в последние дни запросов от Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.

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