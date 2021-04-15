Украина готова к полноценному "нормандскому формату", но его избегает Путин – МИД
Украина готова принять участие в полноценном саммите "нормандской четверки" и разговаривать непосредственно с президентом России Владимиром Путиным, однако этого избегает РФ.
Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Право на власть"
Детали: Кулеба ответил на вопрос, готов ли Зеленский к варианту, что российского президента пригласят к онлайн-беседе 16 апреля вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Прямая речь Кулебы: "Предстоит трехсторонний разговор. Президент Макрон и президент Зеленский будут в Париже, госпожа Меркель присоединится к ним онлайн через видеосвязь.
Мы готовы провести полноценный саммит "нормандской четверки" и говорить с Путиным в этом формате непосредственно, но, к сожалению, РФ избегает такого формата".
Напомним: Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Макрон.
Зеленский подтвердил, что они пообщаются с Меркель.
Раньше Зеленский запросил Москву о переговорах с Путиным, чтобы обсудить эскалацию на востоке Украины, в Кремле же утверждают, что в последние дни запросов от Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.
Читайте также: Самоуспокоение Зеленского: что не так с "нормандскими" инициативами Банковой