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Зеленский готов завтра разговаривать с Путиным, если тот согласится – МИД

Четверг, 15 апреля 2021, 22:28

Президент Владимир Зеленский готов принять участие в полноценном саммите "нормандской четверки" онлайн, если будет в Париже 16 апреля.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Право на власть"

Детали: Кулеба ответил на вопрос, готов ли Зеленский к варианту, что российского президента пригласят к онлайн-беседе вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Прямая речь Кулебы: "Предстоит трехсторонний разговор. Президент Макрон и президент Зеленский будут в Париже, госпожа Меркель присоединится к ним онлайн через видеосвязь.

Мы готовы провести полноценный саммит "нормандской четверки" и говорить с Путиным в этом формате непосредственно, но, к сожалению, РФ избегает такого формата".

Напомним: Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Макрон.

Зеленский подтвердил, что они пообщаются с Меркель.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийМеркельПутиннормандский формат


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