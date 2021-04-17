В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП

Дословно: "На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации по безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России.

Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения.

Такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях с 1963 г. и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной.

В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля".

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