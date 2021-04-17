Украина тоже высылает российского дипломата
В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП
Дословно: "На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации по безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России.
Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения.
Такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях с 1963 г. и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной.
В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля".
Предыстория:
- ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.
- Моосква заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.