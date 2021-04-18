Россия представляет угрозу безопасности Европы – министр обороны Германии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия представляет "конкретную угрозу" безопасности Европы.
Источник: Крамп-Карренбауэр, цитирует издание DPA
Прямая речь: "Российское оружие и военные действия в середине Европы создают реальные угрозы".
Министр обороны Германии отметила, что Россия наращиванием войск на границах Украины хочет "спровоцировать реакцию".
Однако, по мнению Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Германия и Украина "не поведутся на эту российскую игру".
Напомним: Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях в связи с наращиванием войск вдоль границы с Украиной.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.
Предыстория:
- Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
- Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.