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Россия представляет угрозу безопасности Европы – министр обороны Германии

Воскресенье, 18 апреля 2021, 01:22

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия представляет "конкретную угрозу" безопасности Европы.

Источник: Крамп-Карренбауэр, цитирует издание DPA

Прямая речь: "Российское оружие и военные действия в середине Европы создают реальные угрозы".

Министр обороны Германии отметила, что Россия наращиванием войск на границах Украины хочет "спровоцировать реакцию".

Однако, по мнению Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Германия и Украина "не поведутся на эту российскую игру".

Напомним: Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях в связи с наращиванием войск вдоль границы с Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

Темы: ГерманияУкраинаРосcия


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