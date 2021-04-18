Россия представляет угрозу безопасности Европы – министр обороны Германии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия представляет "конкретную угрозу" безопасности Европы.

Источник: Крамп-Карренбауэр, цитирует издание DPA

Прямая речь: "Российское оружие и военные действия в середине Европы создают реальные угрозы".

Министр обороны Германии отметила, что Россия наращиванием войск на границах Украины хочет "спровоцировать реакцию".

Однако, по мнению Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Германия и Украина "не поведутся на эту российскую игру".

Напомним: Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях в связи с наращиванием войск вдоль границы с Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что международное сообщество должно обозначить четкие "красные линии" в отношениях с Россией.

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