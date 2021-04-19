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"Слуга народа" Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция проверяет

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:46
Дмитрий Ларин, УП

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители, устанавливающие обстоятельства инцидента.

Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств".

Детали: По данным СМИ вечеринку в ресторане гостиницы Fairmont устроил народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в честь дня рождения своеи жены.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Украинская правда
Темы: Слуга народакарантинКиевполиция


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