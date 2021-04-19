"Слуга народа" Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция проверяет
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.
Источник: полиция Киева
Дословно: "Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители, устанавливающие обстоятельства инцидента.
Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств".
Детали: По данным СМИ, вечеринку в ресторане гостиницы Fairmont устроил народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в честь дня рождения своей жены.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.
Напомним: С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.
Читайте также: "Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной"
Предыстория:
- Во время первого весеннего локдауна в 2020 году журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжал работать: там принимали "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
- Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
- 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников.
- Сам Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы".