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"Слуга народа" Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция проверяет

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:46
Слуга народа Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция проверяет
Дмитрий Ларин, УП

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители, устанавливающие обстоятельства инцидента.

Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств".

Детали: По данным СМИ, вечеринку в ресторане гостиницы Fairmont устроил народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в честь дня рождения своей жены.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

Напомним: С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.

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Предыстория:

  • Во время первого весеннего локдауна в 2020 году журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжал работать: там принимали "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников.
  • Сам Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы".

Украинская правда

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Темы: Слуга народакарантинКиевполиция
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