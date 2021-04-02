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Степанов о комендантском часе: Мы никогда не вели таких разговоров

Пятница, 2 апреля 2021, 11:17
Степанов о комендантском часе: Мы никогда не вели таких разговоров

Введение комендантского часа в связи с карантином в Украине не обсуждается, для него должно быть объявлено чрезвычайное положение. 

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Сегодня вечером" на канале "Украина 24" 1 апреля 

Прямая речь: "Мы никогда не вели таких разговоров.

Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры".

Детали: Степанов отметил, что существующие ограничения "адаптивного карантина" по регионам приносят результаты.

В красную зону сперва попали Ивано-Франковская и Черновицкая области, затем начали присоединяться другие области, но в то же время "стабилизируется ситуация в первых двух". 

Глава МОЗ подчеркнул: "Все, что нам нужно – соблюдать те карантинные меры, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки – это недопустимо".

Напомним: Год назад, во время тотального карантина (локдауна), полиция объясняла: комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусСтепанов
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