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В Кремле говорят, что ситуация на Донбассе "весьма пугающая"

Пятница, 2 апреля 2021, 14:03
В Кремле говорят, что ситуация на Донбассе весьма пугающая

У президента России считают, что ситуация на Донбассе "весьма пугающая" и традиционно обвиняют Украину в провокациях.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения со СМИ, цитируют "Новости Донбасса"

Прямая речь: "Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны Вооруженных Украины имеют место, они не одиночные, а множественные".

Детали: Песков, как всегда, отказался назвать Москву стороной военного конфликта и продолжал пропагандистский нарратив о "гражданской войне" в Донбассе.

Россия также планирует принять дополнительные меры безопасности из-за возможного усиления НАТО.

Что предшествовало: Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук допускает, что Россия, которая привыкла полагаться на силу и стягивает войска к границе Украины, может усилить агрессию.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.

Почему это важно: Вооруженные формирования РФ систематически нарушают режим прекращения огня, а во время заседания ТКГ Россия не поддержала пасхальное перемирие.

26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассРосcия
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