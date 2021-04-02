В Кремле говорят, что ситуация на Донбассе "весьма пугающая"
У президента России считают, что ситуация на Донбассе "весьма пугающая" и традиционно обвиняют Украину в провокациях.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения со СМИ, цитируют "Новости Донбасса"
Прямая речь: "Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны Вооруженных Украины имеют место, они не одиночные, а множественные".
Детали: Песков, как всегда, отказался назвать Москву стороной военного конфликта и продолжал пропагандистский нарратив о "гражданской войне" в Донбассе.
Россия также планирует принять дополнительные меры безопасности из-за возможного усиления НАТО.
Что предшествовало: Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук допускает, что Россия, которая привыкла полагаться на силу и стягивает войска к границе Украины, может усилить агрессию.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба называет нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы.
Почему это важно: Вооруженные формирования РФ систематически нарушают режим прекращения огня, а во время заседания ТКГ Россия не поддержала пасхальное перемирие.
26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
Напомним:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.