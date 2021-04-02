Сыну покойного Кернеса от отца досталось 30 миллионов наличными

Сын покойного мэра Харькова Кирилл Кернес задекларировал 30 миллионов гривен наличными в качестве подарка от отца.

Источник: декларация Кирилла Кернеса

Детали: Кроме того, Кирилл Кернес, который также является депутатом Харьковского горсовета, в 2020 году получил 75 тысяч гривен заработной платы в городском БТИ. В общем, доходы мужчины за год составили около 1,2 млн гривен (без учета подарка отца).

Кернес-младший является владельцем трех квартир. Его жене Яне также принадлежит три квартиры. Семья также владеет четырьмя машинами.

На банковских счетах у Кирилла размещено около 90 тысяч гривен. В то же время наличкой у наследника покойного мэра сохраняется почти 35 миллионов гривен, 82 тысячи долларов и 22 тысячи евро.

Что предшествовало: Семья харьковского экс-мэра Геннадия Кернеса - гражданская жена Оксана Гайсинская и ее сын Родион - владеют недвижимостью на 1,3 млрд гривен. В то же время сам Кернес не декларировал никакой недвижимости в собственности.

Напомним: