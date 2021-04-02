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Пока Байден разговаривал с Зеленским, Путин позвонил Лукашенко

Пятница, 2 апреля 2021, 18:23

Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, с которым обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Сообщается, что они говорили около получаса.

Дословно: "Одна из главных тем: эпидситуация. Акцент на вакцинацию населения и производство вакцин.

Отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США).

Говорили о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего ГосСовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России. Обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между странами. Восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения.

Говорили даже о взаимодействии центральных СМИ и инфобезопасности".

Что было раньше: Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыстория:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной- в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
  • США пообещали "не оставлять Украину наедине"в случае эскалации российской агрессии.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденЛукашенкоПутин


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