Пока Байден разговаривал с Зеленским, Путин позвонил Лукашенко
Президент России Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, с которым обсуждали внешние угрозы "с западного направления" и о взаимодействии в сфере пропаганды.
Источник: пресс-служба Лукашенко
Детали: Сообщается, что они говорили около получаса.
Дословно: "Одна из главных тем: эпидситуация. Акцент на вакцинацию населения и производство вакцин.
Отдельно обсудили ситуацию вокруг Беларуси и внешние угрозы, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США).
Говорили о проработке мероприятий в союзном формате, включая проведение очередного заседания Высшего ГосСовета Союзного государства и VIII Форума регионов Беларуси и России. Обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между странами. Восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения.
Говорили даже о взаимодействии центральных СМИ и инфобезопасности".
Что было раньше: Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предыстория:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной- в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.
- США пообещали "не оставлять Украину наедине"в случае эскалации российской агрессии.