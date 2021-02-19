Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма – Данилов

Санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввели из-за финансирования терроризма.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 19 февраля

Прямая речь: "СБУ ведет уголовное производство по статье 258 ч. 5 – это финансирование терроризма. Соответственно по этой статье к госпоже Марченко, ко всех соответствующим лицам и господину Медведчуку применены санкции – это финансирование терроризма".

Детали: Он добавил, что украинская власть будет продолжать действовать в этом направлении.

По словам Данилова, "с 1991 года если кто-то у украинского народа, украинского государства что-то украл, то он должен положить это на место". Секретарь СНБО подчеркнул, что "не имеет значения, прикрывается он депутатским мандатом, или имеет какие-то другие преференции".

Прямая речь: "Мы не собираемся останавливаться на этих вещах. Если государство Украина потеряло свои активы безосновательно, то все это будет пересматриваться, и соответствующие решения СНБО будут приняты".

Что было раньше: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

Читайте также: Козак Медведчука. Откуда у соратника кума Путина деньги на телеканалы

Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Предыстория: