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Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма – Данилов

Пятница, 19 февраля 2021, 17:06
Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма – Данилов
Фото РИА Новости

Санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввели из-за финансирования терроризма.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 19 февраля

Прямая речь: "СБУ ведет уголовное производство по статье 258 ч. 5 – это финансирование терроризма. Соответственно по этой статье к госпоже Марченко, ко всех соответствующим лицам и господину Медведчуку применены санкции – это финансирование терроризма".

Детали: Он добавил, что украинская власть будет продолжать действовать в этом направлении.

По словам Данилова, "с 1991 года если кто-то у украинского народа, украинского государства что-то украл, то он должен положить это на место". Секретарь СНБО подчеркнул, что "не имеет значения, прикрывается он депутатским мандатом, или имеет какие-то другие преференции".

Прямая речь: "Мы не собираемся останавливаться на этих вещах. Если государство Украина потеряло свои активы безосновательно, то все это будет пересматриваться, и соответствующие решения СНБО будут приняты".

Что было раньше: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

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Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Медведчуксанкциитерроризм
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