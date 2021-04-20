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РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря - NOTAM

Вторник, 20 апреля 2021, 11:51
РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря - NOTAM

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM)

Дословно: "Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов".

Детали: Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью оккупированного Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря".

Что предшествовало: Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября "приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от оккупированного Крыма.

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Предыстория:

  • В конце марта обострилась ситуация на Востоке Украины. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже 16 апреля призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
  • 19 апреля глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.

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Темы: РосcияоккупацияКрым
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