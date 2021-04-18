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США предупредили Россию: Если Навальный умрет, будут последствия

Воскресенье, 18 апреля 2021, 20:41
США предупредили Россию: Если Навальный умрет, будут последствия

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты наказания России в случае смерти в тюрьме лидера оппозиции Алексея Навального.

Источник: советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN

Прямая речь: "Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с Навальным в заключении, является их ответственностью, и они будут отвечать перед международным сообществом".

Детали: По словам Салливана, в США рассматривают множество вариантов реагирования, однако пока он не стал их озвучивать.

"Но мы сообщили, что, если Навальный умрет, будут последствия", - добавил он.

Предыстория:

  • Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
  • В субботу врачи Навального заявили о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
  • Соратники Навального призвали россиян выйти на митинг 21 апреля.
  • Байден сказал, что считает ситуацию с Навальным неприемлемой.

Украинская правда

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Темы: СШАНавальныйРосcия
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