США предупредили Россию: Если Навальный умрет, будут последствия
Воскресенье, 18 апреля 2021, 20:41
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты наказания России в случае смерти в тюрьме лидера оппозиции Алексея Навального.
Источник: советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN
Прямая речь: "Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с Навальным в заключении, является их ответственностью, и они будут отвечать перед международным сообществом".
Детали: По словам Салливана, в США рассматривают множество вариантов реагирования, однако пока он не стал их озвучивать.
"Но мы сообщили, что, если Навальный умрет, будут последствия", - добавил он.
Предыстория:
- Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
- В субботу врачи Навального заявили о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
- Соратники Навального призвали россиян выйти на митинг 21 апреля.
- Байден сказал, что считает ситуацию с Навальным неприемлемой.
Украинская правда