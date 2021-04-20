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Оккупанты в ОРДЛО будут принудительно призывать людей на "военную службу" – разведка

Вторник, 20 апреля 2021, 15:24

Командование оккупационных российских оккупационных войск с 20 апреля усиливает меры по вербовке местного населения на так называемую "военную службу" в ряды боевиков.

Источник: ГУ разведки Министерства обороны

Дословно: "Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск с 20 апреля усиливает меры по вербовке местного населения на военную службу в соединения и части первого и второго армейских корпусов. Так называемые "военные комиссариаты" оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которые будут призываться принудительно.

Также отмечается постоянное увеличение небоевых потерь среди личного состава в подразделениях противника. На прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составила: безвозвратных - 7, санитарных - 16. Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на ВСУ".

Предыстория:

  • В конце марта обострилась ситуация на Востоке Украины. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войску границ Украины.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже 16 апреля призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
  • 19 апреля глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОвойнаРосcияразведка


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