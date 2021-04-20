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Окупанти в ОРДЛО примусово призиватимуть людей на "військову службу" – розвідка

Вівторок, 20 квітня 2021, 15:24
Окупанти в ОРДЛО примусово призиватимуть людей на військову службу – розвідка

Командування російських окупаційних військ з 20 квітня посилює заходи з вербування місцевого населення на так звану "військову службу" до лав бойовиків.

Джерело: ГУ розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ з 20 квітня посилює заходи з вербування місцевого населення на військову службу до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

Так звані "військові комісаріати" окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов’язані протягом десяти днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово.

Також, відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника. Минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації склала: безповоротних — 7, санітарних — 16. Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських та місцевих ЗМІ, окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на ЗСУ".

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ОРДЛОвійнаРосіярозвідка
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