МОЗ ждет вакцину из Южной Кореи для второй дозы уже привитым против COVID

Министерство здравоохранения обещает наличие вакцины AstraZeneca для второй прививки всем, кто привился первой дозой индийского препарата, и ждет от COVAX 360 тысяч доз такой вакцины из Южной Кореи.

Источник: МОЗ в Facebook

Дословно: "МОЗ гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и будет доступной.

МОЗ увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, прививание второй дозой вакцины против COVID-19 должно начаться не раньше, чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.

Украина ожидает в апреле получения в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее.

Как известно, правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос".

Детали: В Минздраве подчеркнули, что "все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми", в отличие от вакцин разных типов.

Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной в Индии, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной в других странах.

По данным группы экспертов, "вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми".

А вот вакцины разных типов и созданные разными компаниями, не взаимозаменяемы.

Поэтому людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac Китай).

Почему это важно: Украина получили 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Индии – и в Минздраве сначала планировали прививать ими 250 тысяч человек (для иммунизации этой вакциной нужны две дозы), но потом решили, что для второй прививки можно использовать вакцину того же типа из следующих поставок .Однако поставки вакцины против коронавируса уже не раз задерживались, ведь в мире на них большой спрос в условиях дефицита.

Если все 500 000 доз индийской вакцины направят на прививание украинцев первой дозой, то даже 360 000 доз южнокорейской вакцины не покроют потребности во второй дозе. Пока обе дозы AstraZeneca (CoviShield) получили только два гражданина Украины.

Предыстория:

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