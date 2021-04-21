Путину доложили о предложении Зеленского встретиться на Донбассе – Песков
Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Детали: По словам Пескова, текст выступления Зеленского, опубликованного вечером 20 апреля, был "оперативно доложен" Путину.
Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что, возможно, президент РФ еще не успел с ним ознакомиться, поскольку работал над текстом послания Федеральному собранию.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А позже также полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
- Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.