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Путину доложили о предложении Зеленского встретиться на Донбассе – Песков

Среда, 21 апреля 2021, 15:38
Фото gazeta.ru

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова   

Детали: По словам Пескова, текст выступления Зеленского, опубликованного вечером 20 апреля, был "оперативно доложен" Путину.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что, возможно, президент РФ еще не успел с ним ознакомиться, поскольку работал над текстом послания Федеральному собранию.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. 

Предыстория:

Темы: ПутинЗеленскийДонбасс


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