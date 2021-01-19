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Глава КС Тупицкий получил подозрение, но притворяется, что нет – ГБР

Вторник, 19 января 2021, 12:44
Глава КС Тупицкий получил подозрение, но притворяется, что нет – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкого, хотя сам Тупицкий имитирует его невручение и посещает рабочее место.

Источник: ГБР

Детали: В ГБР утверждают, что следователи еще в декабре 2020 года сообщили Тупицкому подозрение в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Но судья продолжает прибывать на рабочее место и "препятствовать установлению истины в уголовном производстве".

Сообщается, что Тупицкий влияет на своих подчиненных и те не предоставляют правоохранителям документов и ответы на запросы. Также он влияет на явку лиц по повесткам следователя.

Более того, в ГБР пишут, что глава КСУ "имитирует невручение подозрения" и "невступление в статус подозреваемого".

Также в бюро пишут, что секретариат КСУ Тупицкий превратил в личную пресс-службу, которая только то и делает, что публикует заявления относительно производства в котором он фигурирует.

Дословно: "Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанные с его участием в уголовном производстве".

В ГБР также добавили, что по указу президента Тупицкий отстранен от должности на 2 месяца и не имеет права находиться в помещении КС.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

Знать больше: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

Украинская правда

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Темы: ТупицкийКСГБР
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