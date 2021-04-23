Вторая партия вакцины AstraZeneсa прилетела в Украину
23 апреля Украина получила более 367 200 доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.
Источник: пресс- служба Минздрава в Facebook, пресс-служба ЮНИСЕФ
Дословно: "Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой".
Детали: В ЮНИСЕФ напомнили, что все вакцины в рамках инициативы COVAX Украина получает бесплатно.
Поставка вакцин в рамках COVAX продолжится: в целом до конца года ЮНИСЕФ доставит вакцины для прививки 8 миллионов украинцев.
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Предыстория:
- 16 апреля в рамках инициативы COVAX ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины Pfizer.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз.
- В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первом полугодии 2021 года, а также 117 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech в феврале (эта поставка отложилась).
- 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности