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Вторая партия вакцины AstraZeneсa прилетела в Украину

Пятница, 23 апреля 2021, 09:19
Вторая партия вакцины AstraZeneсa прилетела в Украину
Фото предоставлено пресс-службой главного санитарного врача Виктора Ляшко

23 апреля Украина получила более 367 200 доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: пресс- служба Минздрава в Facebook, пресс-служба ЮНИСЕФ

Дословно: "Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой". 

 

Фото предоставлено пресс-службой главного санитарного врача Виктора Ляшко

Детали: В ЮНИСЕФ напомнили, что все вакцины в рамках инициативы COVAX Украина получает бесплатно.

Поставка вакцин в рамках COVAX продолжится: в целом до конца года ЮНИСЕФ доставит вакцины для прививки 8 миллионов украинцев.

 
фото пресс-службы юнисеф

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Предыстория:

  • 16 апреля в рамках инициативы COVAX ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 доз вакцины Pfizer.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии (CoviShield) – 500 тысяч доз.
  • В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первом полугодии 2021 года, а также 117 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech в феврале (эта поставка отложилась).
  • 25 марта в Украину отправили первую партию вакцин "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech, которая показывала 83,5% эффективности

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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