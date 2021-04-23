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Вторая партия вакцины AstraZeneka прилетела в Украину

Пятница, 23 апреля 2021, 09:19
Фото предоставлено пресс-службой главного санитарного врача Виктора Ляшко

23 апреля Украина получила более 367 200 доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: пресс- служба Минздрава в Facebook

Дословно: "Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой". 

 

Фото предоставлено пресс-службой главного санитарного врача Виктора Ляшко

Дополняется..

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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