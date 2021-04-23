23 апреля Украина получила более 367 200 доз COVID-вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Источник: пресс- служба Минздрава в Facebook, пресс-служба ЮНИСЕФ

Дословно: "Эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой".

Фото предоставлено пресс-службой главного санитарного врача Виктора Ляшко

Детали: В ЮНИСЕФ напомнили, что все вакцины в рамках инициативы COVAX Украина получает бесплатно.

Поставка вакцин в рамках COVAX продолжится: в целом до конца года ЮНИСЕФ доставит вакцины для прививки 8 миллионов украинцев.

фото пресс-службы юнисеф

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