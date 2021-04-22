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Россия начала большие военные учения в Крыму, приехал министр обороны

Четверг, 22 апреля 2021, 12:38
Россия начала большие военные учения в Крыму, приехал министр обороны

Россия привлекла к военным учениям в оккупированном ею Крыму 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей.

Источник: российское информагентство "Интерфакс"

Детали: По информации Минобороны РФ, в активной фазе учений принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В четверг в Крым на активную фазу учений прилетел министр обороны России Сергей Шойгу.

Предыстория: Последние недели Россия стягивает свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями". В то же время, в Белом доме говорят, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии возле украинской границы. 

Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.

Наращивание войск РФ в оккупированном Крыму и возле украинских границ подтверждают международные расследователи, СМИ и спутниковые снимки.

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Темы: РосcияКрымармия
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