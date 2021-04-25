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Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху в условиях карантина

Воскресенье, 25 апреля 2021, 09:31
Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху в условиях карантина

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии, в частности, планируется массовое освящение пасок на хлебокомбинатах.

Источник: интервью предстоятеля Православной церкви Украины изданию Радио Свобода

Детали: Митрополит рассказал, что святые отцы будут освящать паски на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах: "Есть целые сети магазинов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение куличей и различных блюд".

Также на Пасху все желающие смогут пойти в церковь, но при соблюдении дистанции и используя защитные маски.

Прямая речь: "Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая громада на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это "красная" зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются.

И это касается также и церковных иерархов. Как мы сейчас видим по всей Украине, что архиереи нашей церкви в определенных областных центрах, в областях обращаются к духовенству, к верующим с призывом, что нужно больше ограничить возможность по свершения массовых богослужений. И это нормально, каждый решает на месте. А централизованно у нас уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в этих сложных условиях".

Напомним:

  • В Украине не будут вводить дополнительных ограничительных мер на период пасхальных праздников, вместе с тем Минздрав призывает церкви и украинцев соблюдать карантин.
  • Киевские власти утвердили особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.
  • 21 апреля Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь УкраиныпразднованиякарантинЕпифанийцерковь
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