Блинкен и Кулеба снова поговорили: США обещают поддержку Украине

Соединенные Штаты продолжат поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает "Европейская правда".

"Приятно поговорить с Дмитрием Кулебой сегодня, чтобы обсудить неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - написал Блинкен в Twitter.

Pleased to speak with @DmytroKuleba today to discuss the United States unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We continue to support Ukraine’s Euro-Atlantic integration in the face of Russia’s ongoing aggression in the Donbas and Crimea. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 1, 2021

Кулеба в свою очередь отметил, что во время телефонного разговора обсуждались направления усиления взаимодействия в сфере безопасности.

"Я провел содержательный и предметный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму", - написал он в Twitter.

I held a productive and focused call with @SecBlinken as Russia continues to systemically aggravate the security situation in the east of Ukraine and in Crimea. Discussed ways of strengthening security cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2021

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсуждали в том числе ситуацию на Востоке Украины.

В заявлении Елисейского дворца после разговора говорится, что РФ должна признать ответственность за происходящее на Донбассе. В то же время, Кремль в своем коммюнике отмечает, что Украина должна напрямую договариваться с так называемыми "республиками", а также обвиняет Киев в том, что украинские военные "провоцируют эскалацию".

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