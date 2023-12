Блинкен и Кулеба снова поговорили: США обещают поддержку Украине

Соединенные Штаты продолжат поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает "Европейская правда".

"Приятно поговорить с Дмитрием Кулебой сегодня, чтобы обсудить неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - написал Блинкен в Twitter.

Pleased to speak with @DmytroKuleba today to discuss the United States unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We continue to support Ukraine’s Euro-Atlantic integration in the face of Russia’s ongoing aggression in the Donbas and Crimea.