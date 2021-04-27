Министр обороны РФ объяснил, зачем гнали войска к Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно "в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО".

Источник: заявление Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе, которое передает РБК

Детали: По его словам, действия США и НАТО способствуют росту военной опасности.

Прямая речь: "Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах".

Больше деталей: При этом Шойгу выразил свое недовольство реакцией мировой общественности на российские учения. "Только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений в адрес России, - пожаловался он. - То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории".

Глава военного ведомства РФ отметил, что "Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может".

Предыстория: Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск в границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.

В оккупированном ею Крыму Россия привлекла к военным учениям 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Однако в Минобороны США отметили, что преждевременно оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.