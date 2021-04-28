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Киев ослабляет карантин и запускает транспорт с 1 мая

Среда, 28 апреля 2021, 12:14
Киев ослабляет карантин и запускает транспорт с 1 мая

С 1 мая в Киеве ослабляют карантин и восстанавливают работу общественного транспорта и метро в обычном режиме.

Источник: брифинг мэра Киева Виталия Кличко 28 апреля

Прямая речь: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице.

Итак, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме. С соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил".

Детали: Кроме того, с 1 мая, восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

Возобновят работу Центры предоставления админуслуг, но принимать посетителей будут по предварительной записи через электронные сервисы.

С 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Кличко надеется, что государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о выводе столице из "красной зоны".

Предыстория:

  • 19 марта Киев оказался в "красной" зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые предполагает этот уровень эпидемиологической опасности, но общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали.
  • С 5 апреля в Киеве усилили карантин: не работают школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо использовать специальные пропуска.
  • 14 апреля строгие ограничения в столице продлили до 30 апреля.

Украинская правда

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Темы: КиевкарантинлокдаунCovid-2019
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