Найем покидает Укроборонпром: сократили должность

Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома.

Источник: Укроборонпром, Найем в Facebook

Дословно: "Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем оставляет ГК "Укроборонпром". С целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя генерального директора по активов будет ликвидированf. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%".

Прямая речь Найема: "После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу".

Детали: Экс-нардеп перечислил, чего ему с коллегами удалось достичь за почти два года пребывания в должности: начало реформирования концерна, передача Фонду госимущества 17 предприятий, которые потеряли значение для оборонки, инвентаризация всех объектов права интеллектуальной собственности и т.д.

Найем отметил, что уходит с поста без "камня за пазухой" и будет продолжать болеть за реформу концерна.

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