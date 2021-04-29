Найєм йде з Укроборонпрому: скоротили посаду

Мустафу Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами Укроборонпрому.

Джерело: Укроборонпром, Найєм у Facebook

Дослівно: "Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає ДК "Укроборонпром". З метою оптимізації організаційної структури Концерну посаду заступника генерального директора з активів буде ліквідовано. У цілому штат Укроборонпрому буде оптимізовано на 10%".

Пряма мова Найєма: "Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Проте, наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу".

Деталі: Екснардеп перерахував, чого йому з колегами вдалося досягти за майже два роки перебування на посаді: початок реформування концерну, передачу Фонду держмайна 17 підприємств, які втратили значення для оборонки, інвентаризацію всіх об'єктів права інтелектуальної власності і т.ін.

Найєм зазначив, що йде з посади без "каменя за пазухою" і буде й надалі вболівати за реформу концерну.

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