Зеленский не против встретиться с Путиным в Ватикане

Президент Владимир Зеленский считает, что Ватикан является идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить установление мира на Донбассе.

Источник: Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica

Прямая речь: "Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего.

Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира.

В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов.

Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться.

Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу".

Детали: Президент уверен, что встреча с Путиным обязательно состоится. В то же время он говорит, что вопросы о том, как достичь мира и как об этом договориться, являются открытыми.

Прямая речь: "Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку уже дал.

Понятно, что настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было. Это, безусловно, не способствует конструктивному переговорам. Поэтому мне кажется, что встреча, для начала, предстоит на территории, что олицетворяет мир и диалог.

На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире способствует решению вопроса".

Что предшествовало: В октябре прошлого года глава Офиса президента Андрей Ермак в Ватикане провел неафишируемую встречу тет-а-тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Предыстория: