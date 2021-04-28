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Зеленский не против встретиться с Путиным в Ватикане

Среда, 28 апреля 2021, 11:15

Президент Владимир Зеленский считает, что Ватикан является идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить установление мира на Донбассе.

Источник: Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica

Прямая речь: "Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего.

Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира.

В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов.

Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться.

Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу".

Детали: Президент уверен, что встреча с Путиным обязательно состоится. В то же время он говорит, что вопросы о том, как достичь мира и как об этом договориться, являются открытыми.

Прямая речь: "Это открытые вопросы, и ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку уже дал.

Понятно, что настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было. Это, безусловно, не способствует конструктивному переговорам. Поэтому мне кажется, что встреча, для начала, предстоит на территории, что олицетворяет мир и диалог.

На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире способствует решению вопроса".

Что предшествовало: В октябре прошлого года глава Офиса президента Андрей Ермак в Ватикане провел неафишируемого встреча тет-а-тет с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
  • Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
  • Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.

Темы: ЗеленскийПутин


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