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Кремль пока не получал предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане - Песков

Среда, 28 апреля 2021, 13:33
Кремль пока не получал предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала официального предложения президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Ватикане.

Источник: Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение".

Детали: Пескова также спросили, готов ли президент РФ провести двустороннюю встречу не в Москве, а в каком-то другом месте и готов или он куда-то ехать ради этого. "Готов или не готов президент Путин куда-то ехать, я не знаю", - ответил пресс-секретарь.

По его словам, "пока следует исходить из того, что говорить с Россией о делах Донбасса нужно в рамках Минской четверки, как об этом сказал ранее Путин".

Прямая речь: "Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям, он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных пока конкретных формулировок мы не видели".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить установление мира на Донбассе.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
  • Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
  • Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутинЗеленскийвойна
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