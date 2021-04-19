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Без масок, с конспирацией и салютом: "Схемы" о вечеринке нардепа Тищенко

Понедельник, 19 апреля 2021, 21:03

Журналистам удалось узнать детали празднования в карантин дня рождения жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко: гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять фото и видео в день события и не отмечать локацию.

Источник: "Схемы"

Детали: Так, 18 апреля в 19:00 в гостиницу Fairmont в центре Киева на Mercedes приехал Николай Тищенко. После него в гостиницу начали съезжаться и другие посетители. За час журналистами удалось насчитать около 30 гостей, которые скорее всего пришли на праздник: были в соответствующем наряде и с цветами. Ни один из них не воспользовался защитной маской.

Среди гостей мероприятия был замечен коллега Тищенко по фракции – нардеп Александр Трухин.

Также посетил праздник бывший генеральный директор девелоперской группы Seven Hills – Арие Шварц.

"Схемы" отмечают, что около 21 часа на парковке отеля уже не было свободного места.

А уже в 22-м часу напротив отеля с Труханова острова начался праздничный салют, который с конца 2019 вообще запрещен в столице на время пока идет война на востоке.

В это время на балконе отеля можно заметить Тищенко вместе с женой, которые смотрят на салют.

Журналистам удалось получить приглашения, которые жена Тищенко Алла Барановская отсылала гостям. В частности, приглашенных просили не публиковать фото и видео в день события и не отмечать локацию.

Также гостям советовали за день до празднования сделать тест на коронавирус.

Кроме того, после 22 часов отель оставил глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой. Именно она и управляет Fairmont - отелем ее отца, Леонида Юрушева.

Уже после 23 появляется новость о праздновании в Fairmont и видео изнутри.

Празднование, по мнению журналистов, могло происходить в зоне Fairmont Gold Lounge. На сайте отеля отмечается, что это "эксклюзивная клубная зона отеля, предназначенной для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешествующих".

Помощник Тищенко в комментарии журналистам опроверг информацию, отметив, что народный депутат отмечает дома.

"Схемы" также зафиксировали, как мимо гостиницы трижды проезжала патрульная машина. Позже правоохранители зашла внутрь, но вскоре покинули заведение. А уже утром стало известно, что из-за нарушения карантинных ограничений было открыто производство.

В 2 часа ночи "Схемы" покинули место событий, а машины гостей и Тищенко все еще оставались на празднике.

Что предшествовало: Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.

Почему это важно: С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.

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Предыстория:

  • Во время первого весеннего локдауна в 2020 году журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжал работать: там принимали "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников.
  • Сам Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы".

Темы: Слуга народакарантин


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