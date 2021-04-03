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В воскресенье будет прохладно, местами дожди

Суббота, 3 апреля 2021, 13:20

В воскресенье, 4 апреля, на юго-востоке Украины пройдут дожди, на западе кое-где с мокрым снегом.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в южной части дожди, в Карпатах небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Днем в Украине местами небольшой дождь, в западных областях кое-где с мокрым снегом, на юго-востоке умеренные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла, днем 7-12° тепла, в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

 

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

В понедельник, 5 апреля, в южных, восточных областях и в Крыму дождь, местами гроза, на остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, на юге северный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 7-12° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°).

 

В Киеве 5 апреля без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 9-11° тепла.

Украинская правда


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