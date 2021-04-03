Выборы на 87 округе: в Опоре говорят о расхождениях в голосах уже на 6 участках

На округе №87 в Ивано-Франковской области уже на шести избирательных участках зафиксировали нарушения голосования.

Источник: Опора

Дословно: "Уже шестой участок имеет различия в голосах. ОИК насчитала на участке № 261029 за Александра Шевченко 299 голосов, в то время как на упаковке указано 402 голоса. Один бюллетень в пачке оказался с отметкой другого Александра Шевченко (1974 года рождения)".

Детали: В Опоре добавили, что перед началом подсчета глава УИК заявила - упаковка поврежденп, есть пустое пространство в пакетах с бюллетенями за Александра Шевченко. Также она констатировала, что члены УИК не ставили подписи на упаковочном скотче. Поэтому, по мнению членов УИК, пакет открывался.

На место вызвали полицию.

Кроме того, на участке № 260515 члены УИК сразу заявили о несоответствии упаковки и выразили сомнения в наличии всех бюллетеней.

Дільниця 260515. Члени ДВК одразу заявили про невідповідність пакування та висловили сумніви щодо наявності усіх бюлетенів. pic.twitter.com/4pZpBft9Vg — Civil Network OPORA (@opora) April 3, 2021

Напомним: