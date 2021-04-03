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Выборы на 87 округе: в Опоре говорят о расхождениях в голосах уже на 6 участках

Суббота, 3 апреля 2021, 23:34
Выборы на 87 округе: в Опоре говорят о расхождениях в голосах уже на 6 участках
Правоохранители на одном из участков 87-го округа, фото Опоры

На округе №87 в Ивано-Франковской области уже на шести избирательных участках зафиксировали нарушения голосования.

Источник: Опора

Дословно: "Уже шестой участок имеет различия в голосах. ОИК насчитала на участке № 261029 за Александра Шевченко 299 голосов, в то время как на упаковке указано 402 голоса. Один бюллетень в пачке оказался с отметкой другого Александра Шевченко (1974 года рождения)".

Детали: В Опоре добавили, что перед началом подсчета глава УИК заявила - упаковка поврежденп, есть пустое пространство в пакетах с бюллетенями за Александра Шевченко. Также она констатировала, что члены УИК не ставили подписи на упаковочном скотче. Поэтому, по мнению членов УИК, пакет открывался.

На место вызвали полицию.

Кроме того, на участке № 260515 члены УИК сразу заявили о несоответствии упаковки и выразили сомнения в наличии всех бюллетеней.

Напомним:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • Несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов. Комиссия избрала новых голову и трех членов.
  • 3 апреля на округе №87 признали недействительными результаты голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду на четырех участках.
  • Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский на довыборах в Верховную Раду в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк, требует признать выборы недействительными и объявить перевыборы.

Украинская правда
Темы: виборыСлуга народаВерховная РадаИвано-Франковская область
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