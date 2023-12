NASA успешно испытало ракету для полета на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило крупное испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну в рамках миссии "Артемида".

Источник: Reuters, NASA в Twitter

Детали: Аэрокосмические фирмы считают, что управление провело успешное испытание двигателей ракеты, построенной для миссии компанией Boeing. Целью последней является возвращение людей на Луну к 2024 году, то есть более чем через полвека с момента последней лунной прогулки.

Во время испытания NASA смоделировали запуск двигателей основной ступени ракеты Space Launch System (SLS) закрепленной в вышке космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

Четыре двигателя работали в течение восьми минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма. После того, как они отключились, сотрудники NASA аплодировали в прямом эфире.

🚀 Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4ox pic.twitter.com/aLmEkS9pbA