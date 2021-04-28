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Киев остается "красным", еще 9 областей – тоже

Среда, 28 апреля 2021, 12:05

Киев и Киевская область, а также Житомирская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области остаются в красной зоне эпидемической опасности по показателям распространения болезни COVID-19.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Львовская область вышла из "красной зоны" с понедельника, еще в воскресенье 25 апреля она попадала в красную зону по коэффициенту выявления случаев коронавируса.

 

В Киеве уже 27 апреля ни один показатель не превышал допустимый уровень. Но чтобы регион вышел из красной зоны, показатели должны три дня подряд не превышать индикаторные.

28 апреля комиссия ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Киеве из красной зоны после 30 апреля и, соответственно, ослаблении карантина.

Украинская правда
Темы: карантинлокдаункоронавирусCovid-2019Минздрав


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