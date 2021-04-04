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Украина покидает переговоры в подгруппе ТКГ, пока оттуда не исключат "экспертку" Пирогову

Воскресенье, 4 апреля 2021, 02:38
Украина покидает переговоры в подгруппе ТКГ, пока оттуда не исключат экспертку Пирогову

Украинская делегация не будет участвовать в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, пока ОБСЕ не достигнет исключения так называемой "экспертки" Майи Пироговой.

Источник: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау (модераторка ОБСЕ) не добьется исключения ее из переговорного процесса.

Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано".

Детали: Кравчук добавил, что не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании, поскольку Россия и ОРДЛО сообщили, что Пирогова заболела и пока не может присутствовать на консультациях.

Что предшествовало: В марте украинская делегация в ТКГ вышла из-за стола переговоров, потому что к заседанию ТКГ несмотря на предупреждения Россия привлекла Пирогову.

Предыстория:

  • В 2014 году Пирогова вступила в ряды т.н. "ДНР", а с 2015 года возглавляла "департамент государственной информационной политики Министерства информации ДНР", но потом была уволена. 26 июня 2018 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Майю Пирогову к 10 годам заключения.
  • В январе 2021 года Россия самостоятельно расширила свою делегацию в ТКГ "общественными советниками" с ОРДЛО. Россияне подключили к ТКГ донецких коллаборационистов Майю Пирогову и Владислава Тепличко, а из Луганска - Оксану Дибас и Юрия Барбашева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КравчукТКГРосcия
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