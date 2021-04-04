Украина покидает переговоры в подгруппе ТКГ, пока оттуда не исключат "экспертку" Пирогову

Украинская делегация не будет участвовать в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, пока ОБСЕ не достигнет исключения так называемой "экспертки" Майи Пироговой.

Источник: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау (модераторка ОБСЕ) не добьется исключения ее из переговорного процесса.

Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано".

Детали: Кравчук добавил, что не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании, поскольку Россия и ОРДЛО сообщили, что Пирогова заболела и пока не может присутствовать на консультациях.

Что предшествовало: В марте украинская делегация в ТКГ вышла из-за стола переговоров, потому что к заседанию ТКГ несмотря на предупреждения Россия привлекла Пирогову.

Предыстория: