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Более десятка стран поддержали "Крымскую платформу" — Мендель

Понедельник, 5 апреля 2021, 00:25
Более десятка стран поддержали Крымскую платформу — Мендель

Инициативу "Крымская платформа" уже поддержали больше десяти стран мира.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель на телеканале "Дом"

Прямая речь Мендель: "Создание "Крымской платформы" уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны - их уже больше десятка.

И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие в том, что они будут участвовать в этом формате переговоров".

Детали: Сообщается, что вопрос формата саммита в условиях пандемии еще решается.

Предыстория:

  • "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.
  • Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.
  • Россия назвала "Крымскую платформу" нелегитимной.

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Темы: Крымская платформаоккупацияКрым
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