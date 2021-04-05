Более десятка стран поддержали "Крымскую платформу" — Мендель

Инициативу "Крымская платформа" уже поддержали больше десяти стран мира.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель на телеканале "Дом"

Прямая речь Мендель: "Создание "Крымской платформы" уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны - их уже больше десятка.

И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие в том, что они будут участвовать в этом формате переговоров".

Детали: Сообщается, что вопрос формата саммита в условиях пандемии еще решается.

Предыстория: