Более десятка стран поддержали "Крымскую платформу" — Мендель
Понедельник, 5 апреля 2021, 00:25
Инициативу "Крымская платформа" уже поддержали больше десяти стран мира.
Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель на телеканале "Дом"
Прямая речь Мендель: "Создание "Крымской платформы" уже приветствовали такие страны, как Литва, Великобритания, Турция и многие другие страны - их уже больше десятка.
И отдельные страны уже дали свое принципиальное согласие в том, что они будут участвовать в этом формате переговоров".
Детали: Сообщается, что вопрос формата саммита в условиях пандемии еще решается.
Предыстория:
- "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.
- Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.
- Россия назвала "Крымскую платформу" нелегитимной.