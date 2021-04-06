Во время Пасхальных праздников в США произошел новый "скачок" COVID-19 – Reuters

В Соединенных Штатах количество новых случаев коронавируса возросло на 5% и составило на прошлой неделе более 450 тысяч.

Источник: Reuters

Детали: 27 из 50 штатов сообщили об увеличении количества новых случаев на прошлой неделе по сравнению с предыдущей.

Среднее количество госпитализированных больных COVID-19 в больницах выросла на 4% и составила более 37 тысяч за неделю.

В связи с этим органы здравоохранения выразили обеспокоенность увеличением количества поездок во время Пасхальных праздников и школьных весенних каникул, в то время, когда распространяются новые штаммы коронавируса.

Предыстория: