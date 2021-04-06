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Во время Пасхальных праздников в США произошел новый "скачок" COVID-19 – Reuters

Вторник, 6 апреля 2021, 01:17

В Соединенных Штатах количество новых случаев коронавируса возросло на 5% и составило на прошлой неделе более 450 тысяч.

Источник: Reuters

Детали: 27 из 50 штатов сообщили об увеличении количества новых случаев на прошлой неделе по сравнению с предыдущей.

Среднее количество госпитализированных больных COVID-19 в больницах выросла на 4% и составила более 37 тысяч за неделю.

В связи с этим органы здравоохранения выразили обеспокоенность увеличением количества поездок во время Пасхальных праздников и школьных весенних каникул, в то время, когда распространяются новые штаммы коронавируса.

Предыстория:

  • В январе ученые медицинского центра Университета штата Огайо обнаружили в США два новых штамма коронавируса.
  • Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса в США подтвердили 29 декабря в штате Колорадо.
  • Вакцинация против коронавируса в США началась 14 декабря. 
  • За сутки 4 апреля в США сделали 4 миллиона прививок.

Темы: СШАкоронавирус


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