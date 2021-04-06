Во время Пасхальных праздников в США произошел новый "скачок" COVID-19 – Reuters
Вторник, 6 апреля 2021, 01:17
В Соединенных Штатах количество новых случаев коронавируса возросло на 5% и составило на прошлой неделе более 450 тысяч.
Источник: Reuters
Детали: 27 из 50 штатов сообщили об увеличении количества новых случаев на прошлой неделе по сравнению с предыдущей.
Среднее количество госпитализированных больных COVID-19 в больницах выросла на 4% и составила более 37 тысяч за неделю.
В связи с этим органы здравоохранения выразили обеспокоенность увеличением количества поездок во время Пасхальных праздников и школьных весенних каникул, в то время, когда распространяются новые штаммы коронавируса.
Предыстория:
- В январе ученые медицинского центра Университета штата Огайо обнаружили в США два новых штамма коронавируса.
- Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса в США подтвердили 29 декабря в штате Колорадо.
- Вакцинация против коронавируса в США началась 14 декабря.
- За сутки 4 апреля в США сделали 4 миллиона прививок.