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"Дошли до предела": 67 тысяч коек с кислородом заполнены на 58%, больше коек не будет

Вторник, 6 апреля 2021, 10:32
Дошли до предела: 67 тысяч коек с кислородом заполнены на 58%, больше коек не будет

Недельная динамика эпидемии COVID-19 в Украине ухудшилась: количество новых и летальных исходов растет, заполненность коек с кислородом составляет порядка 58%, а более 67 тысяч таких мест для людей с коронавирусом Украина не может обеспечить.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 6 апреля

Прямая речь: "Статистика за прошедшую неделю достаточно печальная. В динамике, если проанализировать например, количество смертельных случаев, то за неделю эта цифра составила 2 455, что на 400 смертельных случаев больше, чем на позапрошлой неделе.

Также у нас выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103 497 сообщений о заболеваемости COVID-19 за неделю.

В "красной зоне" карантина находится 11 областей.

Общая заполняемость коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Если посмотреть, где наиболее напряженная ситуация, это столица Киев, это Хмельницкая область, это Николаевская область, это Житомирская область. Это те регионы, где наибольшее количество заполненных коек с кислородом. Все они находятся на красном уровне эпидемиологической опасности, потому что эпидситуация на грани критичности".

Детали: Степанов добавил, что всего в больницах находится более 47 тысяч больных.

"Мы увеличили количество коек и мощности нашей медицинской системы до просто невероятных цифр. У нас количество коек с кислородом составляет около 67 тысяч. Это уже мы дошли до определенного предела – и увеличивать дальше некуда, потому что другие болезни не делали каникул и их надо также лечить", – заявил он.

Глава МОЗ добавил, что благодаря усилению карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области могут скоро выйти из "красной зоны", так как прирост больных у них снизился. Например, в Ивано-Франковской области заполненность коек с кислородом по состоянию на 1 марта составляла 82,5%, а сейчас – порядка 37%. 

Напомним: За предыдущую неделю, с 22 по 28 марта, было зарегистрировано 98 153 случая заболевания COVID-19 – и это было на почти 13 тысяч больше, чем на неделе 15-21 марта. Количество занятых коек на начало прошлой недели составляло почти 54%

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019эпидемиякоронавирусмедицинаСтепанов
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