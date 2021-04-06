Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией

Украинская делегация попросила руководство ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы.

Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ

Дословно: "Глава украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращение к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года".

Детали: Украинская сторона заявляет, что с прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций ВСУ был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области.

Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли 3 военнослужащих ВСУ и еще 4 получили боевые ранения и травмы.

Все это вместе с беспрецедентным усилением группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины вызывает глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров.

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