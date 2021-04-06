Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией

Вторник, 6 апреля 2021, 12:46

Украинская делегация попросила руководство ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы.

Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ

Дословно: "Глава украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращение к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года".

Детали: Украинская сторона заявляет, что с прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций ВСУ был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области.

Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли 3 военнослужащих ВСУ и еще 4 получили боевые ранения и травмы.

Все это вместе с беспрецедентным усилением группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины вызывает глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров.

Предыстория:

  • Североатлантический альянс предостерег Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
  • В южных приграничных районах Украины объявили собрание территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • В Кремле заявили, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них.

Темы: ДонбассООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ

Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией

США призвали РФ объяснить провокации возле границы с РФ

фотоСтрельба в поезде: бойцы забаррикадировались и угрожали полиции, "усмирил" КОРД

МОЗ хочет вакцинировать против коронавируса 70% взрослых украинцев до конца года

Украинские футболисты играли в командах ОРДЛО за границей – УАФ открыла дело

Все новости...
Донбасс
Украина просит СММ ОБСЕ проверить российский фейк об убитом ребенке
НАТО предостерегает Россию от дальнейшей эскалации в Украине
7 обстрелов и двое убитых бойцов Объединенных сил за сутки на востоке Украины
Последние новости
13:25
видеоВ НАТО ответили на вопрос Зеленского, почему Украина еще не член Альянса
13:14
Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ
13:10
Катастрофа МАУ: прокуратура Ирана предъявила обвинение 10 должностным лицам
13:00
В Молдове прокомментировали информацию, что Чауса могли вывезти диптранспортом
12:56
Сети АЗС снижают цены на бензин
12:53
Обострение на Донбассе: генсек НАТО заверил Зеленского в непоколебимой поддержке
12:50
На Благовещение украинцев ждут мороз и мокрый снег, но впереди потепление
12:46
Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией
12:45
ГФС разоблачила компанию-участника "Большой стройки" в уклонении от уплаты налогов на 19 млн
12:28
Украина просит СММ ОБСЕ проверить российский фейк об убитом ребенке
Все новости...