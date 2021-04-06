Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией
Украинская делегация попросила руководство ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы.
Источник: сообщение Украинской делегации в ТКГ
Дословно: "Глава украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращение к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года".
Детали: Украинская сторона заявляет, что с прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций ВСУ был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области.
Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли 3 военнослужащих ВСУ и еще 4 получили боевые ранения и травмы.
Все это вместе с беспрецедентным усилением группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины вызывает глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров.
Предыстория:
- Североатлантический альянс предостерег Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
- В южных приграничных районах Украины объявили собрание территориальной обороны для усиления и защиты госграницы, охраны и обороны определенных объектов и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
- В Кремле заявили, что передвижение российской армии вдоль границ с Украиной не должно вызывать беспокойство других стран, поскольку РФ не представляет угрозы для них.