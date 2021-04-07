Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Миллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"

Среда, 7 апреля 2021, 11:18

Двое адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили с поличным при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро

Детали: Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении.

НАБУ также показало, что изъяло в результате обысков.

Дословно: "По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

 

Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей".

 

Предыстория:

  • 6 апреля Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении $ 100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один из них - "близкий родственник" Вовка.
  • По данным СМИ, это - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.
  • Сам судья Вовк, который игнорирует повестки в суд по своему уголовному делу, заявил, что никакого отношения к обыскам ни он, ни ОАСК не имеет. Он назвал действия НАБУ "местью и провокацией".

Украинская правда
Темы: Павел Вовк НАБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоМиллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"

В НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда

Новый максимум: 481 умерший от COVID за сутки, 5 587 госпитализированных

Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19

Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ сообщила подробности

Зеленский уволил главу представительства при ЕС и еще 6 послов

Все новости...
Павел Вовк
Вовк говорит, что привык к давлению НАБУ, а его брата использует "позорный коррупционер"
Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка
Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ
Последние новости
11:47
Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн – Федоров
11:46
Венедиктова подписала подозрение брату Вовка
11:46
В Киеве открыли онлайн-клуб для пап, которые хотят быть более осознанными родителями
11:41
Украина может дополнительно получить от МВФ почти $3 млрд
11:41
В НБУ ожидают перелома в динамике инфляции в августе-сентябре
11:39
инфографикаAmnesty International отчитались о системном нарушении прав человека в Украине в 2020 году
11:32
Сын Байдена назвал причину назначения в Burisma
11:19
Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца – Марченко
11:18
фотоМиллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"
11:08
Тупицкий снова не пришел на суд по избранию ему меры пресечения
Все новости...