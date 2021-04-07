Миллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"
Среда, 7 апреля 2021, 11:18
Двое адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили с поличным при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны.
Источник: Национальное антикоррупционное бюро
Детали: Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении.
НАБУ также показало, что изъяло в результате обысков.
Дословно: "По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.
Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей".
Предыстория:
- 6 апреля Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили в получении $ 100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка. По словам НАБУ один из них - "близкий родственник" Вовка.
- По данным СМИ, это - брат Павла Вовка Юрий Зонтов.
- Сам судья Вовк, который игнорирует повестки в суд по своему уголовному делу, заявил, что никакого отношения к обыскам ни он, ни ОАСК не имеет. Он назвал действия НАБУ "местью и провокацией".
Украинская правда