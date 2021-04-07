Миллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"

Двое адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили с поличным при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро

Детали: Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении.

НАБУ также показало, что изъяло в результате обысков.

Дословно: "По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей".

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