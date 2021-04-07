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Сын Байдена назвал причину назначения в Burisma

Среда, 7 апреля 2021, 11:32
Сын Байдена назвал причину назначения в Burisma

Сын президента США Джо Байдена Хантер считает, что его приняли на работу в совет директоров украинской газовой компании Burisma из-за его отца.

Источник: Хантер Байден в интервью BBC

Детали: Байден сказал, что в компании Burisma считали его имя "золотым" и что оно сыграло большую роль в его назначении в совет директоров.

Он добавил, что, оглядываясь назад, "упустил ... восприятие, которое создаст" также он не учел, как работа в Burisma повлияет на его родных.

Его фамилия "открывала двери, которые закрыты для других людей" - но это было "и привилегией, и бременем".

Хантер присоединился к Burisma в 2014 году и оставался в совете директоров до апреля 2019 года.

В 2014 году его отец был вице-президентом США и якобы курировал политику США в отношении Украины.

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Предыстория:

  • Хантер Байден в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании "Burisma", которая принадлежит украинскому миллионеру Николай Злочевский и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Burisma" под давлением со стороны США.
  • В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

Украинская правда

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Темы: БайденСША
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