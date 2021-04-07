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Данилов о российском паспорте жены Баканова: Он может быть угрозой, если он есть

Среда, 7 апреля 2021, 13:27
Данилов о российском паспорте жены Баканова: Он может быть угрозой, если он есть

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если у жены главы Службы безопасности есть российский паспорт, это может быть угрозой для нацбезопасности Украины.

Источник: Данилов в интервью Lb.ua

Детали: Данилов сообщил, что считает российское гражданство членов семьи государственного служащего угрозой для национальной безопасности.

На вопрос о жене Баканова он сказал: "Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так".

Предыстория: 26 февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в течение двух месяцев разработать законопроект о двойном гражданстве.

В связи с этим секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал чиновникам в ближайшее время избавиться другого гражданства.

Баканов летом 2019 года рассказывал, что у его жены Оксана есть российское гражданство, однако она находится в процессе оформления украинского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДаниловСНБОБакановСБУРосcия
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