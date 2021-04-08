Зеленский поехал на передовую

Президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс.

Источник: Офис президента, пресс-секретарь президента Юлия Мендель у Facebook

Детали: Сообщается, что глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021

По словам ОП, Зеленский как верховный главнокомандующий пообщается с военными, чтобы поддержать боевой дух защитников.

В своем Твиттере президент также выразил сожаление по поводу гибели 22-летнего бойца на фронте.

Зеленский отметил, что Украине нужен мир, и страна будет делать все, чтобы его достичь.

Пресс-cекретар президента Юлия Мендель отметила, что график президента "никогда не разглашается заранее, поскольку это вопрос безопасности". Особенно, когда речь идет о поездке на Донбасс. Материалы по посещени. передовой обещают предоставить позже.

Прямая речь: "Попытки узнать место пребывания президента и делегации на Донбассе ставит журналистский материал выше безопасности, фактически статья превращается в руководство к действию для врага.

Все материалы пресс-служба будет предоставлять в обычном режиме. Пожалуйста, следите за официальными каналами распространения информации и будем оставаться на связи".

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.