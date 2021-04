Зеленский поехал на передовую

Президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс.

Источник: Офис президента, пресс-секретарь президента Юлия Мендель у Facebook

Детали: Сообщается, что глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this