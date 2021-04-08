Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский поехал на передовую

Четверг, 8 апреля 2021, 11:28
Офис президента

Президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс.

Источник: Офис президента, пресс-секретарь президента Юлия Мендель у Facebook

Детали: Сообщается, что глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

По словам ОП, Зеленский как верховный главнокомандующий пообщается с военными, чтобы поддержать боевой дух защитников.

В своем Твиттере президент также выразил сожаление по поводу гибели 22-летнего бойца на фронте.

Зеленский отметил, что Украине нужен мир, и страна будет делать все, чтобы его достичь.

Пресс-cекретар президента Юлия Мендель отметила, что график президента "никогда не разглашается заранее, поскольку это вопрос безопасности". Особенно, когда речь идет о поездке на Донбасс. Материалы по посещени. передовой обещают предоставить позже.

Прямая речь: "Попытки узнать место пребывания президента и делегации на Донбассе ставит журналистский материал выше безопасности, фактически статья превращается в руководство к действию для врага.

Все материалы пресс-служба будет предоставлять в обычном режиме. Пожалуйста, следите за официальными каналами распространения информации и будем оставаться на связи".

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Темы: войнаЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоЗеленский поехал на передовую

Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего на Донбассе

Аэропорт "Днепропетровск" декоммунизировали

видео"Худшая вспышка": Киев открывает для COVID-больных роддома и детские больницы

Латвия поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО

фотоЭкс-депутат Киевсовета устроил пожар в квартире с женой и детьми

Все новости...
война
Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего на Донбассе
Утром на востоке Украины убили бойца ОС, это 11-я утрата за две недели
Путин повышает ставки: наш ответ
Последние новости
12:12
Ребенок, который подорвался на Донбассе, нашел взрывчатку во дворе – Арестович
12:10
Чернигов и Тернополь усилили карантин
12:02
Всемирный банк предостерег от завышения налогов
11:48
Экс-премьер Словакии, потерявший должность из-за "Спутника V", приехал в Москву за вакциной
11:44
Курс валют на 8 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:28
дополненоЗеленский поехал на передовую
11:13
Стало известно имя 22-летнего бойца, погибшего на Донбассе
11:07
Какие побочные эффекты почувствовали украинцы после прививки против COVID-19. Данные МОЗ
10:54
Аэропорт "Днепропетровск" декоммунизировали
10:48
видео"Худшая вспышка": Киев открывает для COVID-больных роддома и детские больницы
Все новости...